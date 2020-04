Notizie Milan – La Juventus s’inserisce su Camavinga

MILANO – Secondo quanto riporta As, Eduardo Camavinga ha accesso anche l’interesse della Juventus. Sul giovane francese c’è da tempo il Milan, che quest’inverno ci aveva fatto un pensierino salvo poi desistere vista l’intenzione del Rennes di non cederlo a stagione in corso. Il centrocampista, però, può vantare pretendenti importantissime, oltre alle due italiane, anche il Real Madrid, il PSG, l’Arsenal e il Borussia Dortmund, solo per citarne alcune, avrebbero intenzione di provare ad acquistare il giocatore. Chi, per il momento, non può far altro che essere felice della situazione è il club che detiene le prestazioni sportive del ragazzo, il Rennes appunto. Il club francese valuta il 17enne 50 milioni di euro, che sarà la probabile base d’asta estiva per Camavinga.

