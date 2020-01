Notizie Milan – La Juventus ci prova per Donnarumma

MILANO – Gianluigi Donnarumma è sempre al centro delle voci di mercato. Sull’estremo difensore del Milan dovrebbe esserci l’interesse della Juventus. Come riporta Sport Mediaset, la società bianconera avrebbe presentato una prima offerta a Mino Raiola, procuratore del giocatore. Nove milioni di euro a stagione, questo è quello che Paratici ha proposto per strapparlo ai rossoneri. Il rinnovo del numero uno, con la società meneghina, appare molto complicato in questo momento e il rischio è quello di vederlo partire in estate. L’agente del calciatore ha deciso di prendere tempo, nonostante il pressing di Boban e Maldini.