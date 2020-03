Notizie Milan – La Fiorentina vuole Paquetà, Commisso prepara l’offerta

MILANO – Lucas Paquetà è una delle principali incognite dell’organico rossonero. Una stagione vissuta nell’ombra, prima sotto la gestione Giampaolo, poi con Pioli al timone. Nessuno dei due tecnici gli ha trovato una collocazione nel proprio scacchiere tattico e il brasiliano, dal canto suo, non ha saputo conquistarsi fiducia e spazio. Già a gennaio era emersa l’ipotesi del trasferimento in prestito, poi sfumata. Tuttavia, stando alla Gazzetta dello Sport, sono aumentate ulteriormente le possibilità che il classe ’97 venga ceduto nella prossima finestra di mercato. Su di lui c’è la Fiorentina, con il patron Commisso che parrebbe disposto ad acquistarlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, più eventuali bonus.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live