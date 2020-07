Notizie Milan – La Fiorentina pensa sempre a Paquetà

MILANO – La Fiorentina non molla Paquetà, la società viola ha intenzione di arrivare al brasiliano, nella prossima finestra di mercato. Il Milan ha già ricevuto una prima offerta per il brasiliano, prestito biennale con diritto di riscatto, una formula che però non ha incontrato le richieste dei rossoneri, che vorrebbero l’obbligo di riscatto. Il futuro di Paquetà in rossonero, però, resta tutt’altro che certo, dato che le prestazioni dell’ex Flamengo non hanno mai convinto fino in fondo e i rossoneri potrebbero decidere di cedere il centrocampista. La Fiorentina, quindi, continua il suo pressing, consapevole che con la giusta offerta potrebbe strappare il giocatore al Diavolo.

