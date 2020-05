Notizie Milan – La Fiorentina fa sul serio per Paquetà

MILANO – Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe deciso di puntare su Paquetà. Il brasiliano sembra essere il preferito di Commisso, presidente dei Viola, che avrebbe individuato nell’ex Flamengo il rinforzo giusto per la sua squadra. Il numero trentanove rossonero sarebbe riuscito a superare anche la concorrenza di De Paul, obiettivo anche del Diavolo nella prossima sessione di mercato. Il binomio Paquetà-Fiorentina non è nuovo, quest’inverno la società Gigliata ci aveva provato, senza però riuscire ad attirare l’attenzione del calciatore, che però adesso sembra aver cambiato idea. Reputando Firenze una destinazione adatta per poter continuare la sua carriera ad un certo livello. L’ostacolo più grosso comunque è rappresentato dall’intesa sul contratto del giocatore: durata e compenso annuo. Mentre l’intesa con il Milan dovrebbe essere di più facile accordo, dato che il centrocampista è in uscita dal club meneghino.

