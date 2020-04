Notizie Milan – La fila della pretendenti per Milik si allunga

MILANO – Milik potrebbe lasciare il Napoli, nella prossima sessione mercato. I problemi legati alla questione del rinnovo contrattuale non sembrano essere prossimi alla soluzione, anzi, con il passare dei giorni aumentano le voci che vogliono il polacco lontano dal club azzurro. Ci starebbe pensando anche il Milan, soprattutto nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse di salutare il diavolo. I rossoneri avrebbero puntato l’ex Ajax come sostituto dello svedese, ma il possibile acquisto non sarà un’operazione semplice. Il primo ostacolo è rappresentato dalla valutazione del cartellino del calciatore. Poi c’è la concorrenza, infatti, sulle tracce di Milik, oltre al club meneghino, ci sono anche l’Atletico Madrid, il Tottenham e l’Everton. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, alla corsa si sarebbe iscritto anche il Siviglia.

