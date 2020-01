Notizie Milan – La doppietta in Coppa Italia rilancia Calhanoglu

MILANO – Hakan Calhanoglu, sembrava destinato a partire, invece l’ottima prestazione fornita in Coppa Italia e la doppietta realizzata lo hanno rilanciato. Stefano Pioli sembra intenzionato a volerlo coinvolgere sempre di più all’interno del suo scacchiere tattico. Alla base della rinascita dell’ex Bayern Leverkusen dovrebbe esserci anche Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha più volte parlato e si è confrontato con il turco. Pioli inizia a godersi i frutti del suo lavoro, con Rebic, Leao, Bennacer in grande spolvero. Senza dimenticare la crescita esponenziale di Castillejo. Il Milan in questo mento sembra avere problemi di abbondanza in alcuni ruoli.