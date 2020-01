Notizie Milan – La dirigenza già pensa ai prossimi colpi per l’estate

MILANO – Il Milan continua a lavorare sul mercato. Sia per gennaio, sia per la prossima sessione estiva. Alla dirigenza rossonera piacciono due giocatori, ma le rispettive trattative in questo momento appaiono molto complicate, meglio riparlarne a giugno. I profili scelti sono quelli cari alla proprietà: giovani calciatori dal futuro luminoso, si tratta di: Florentino del Benfica e Zaracho del Racing. Come riporta TuttoSport. Riuscire a strapparli in questo momento, alle rispettive squadre, è difficile a meno che i rossoneri non presentino due offerte, distinte, “molto pesanti”. Le casse societarie adesso non permettono di fare investimenti di un certo tipo, in estate forse. Il discorso è solo rimandato.