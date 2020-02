Notizie Milan – La dirigenza chiede una reazione ai calciatori

MILANO – Il derby è stato consegnato agli archivi, ma l’eco della sconfitta, patita contro gli uomini di Antonio Conte, non accenna a diminuire. La sconfitta contro i nerazzurri, quindi, è sempre ben impressa nelle menti dei tifosi e della dirigenza del Milan. In virtù anche della prova fornita dai rossoneri, un ottimo primo tempo, che ha illuso tutti con il doppio vantaggio. Seguito da una seconda frazione di gioca da incubo, che ha portato alla pareggio prima e alla rimonta, poi, dell’Inter. Secondo quanto riposta Tuttosport, proprio la dirigenza del Diavolo avrebbe chiesto, e preteso, una reazione ai propri giocatori nel prossimo impegno stagionale, contro la Juventus in Coppa Italia e più in generale anche in campionato.

