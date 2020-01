Notizie Milan – La dirigenza al lavoro per il dopo Suso

MILANO – La dirigenza rossonera continua a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il Milan, in questa sessione di mercato, ha sempre utilizzato uno schema ben preciso: uno esce, uno entra. In questi giorni il club meneghino ha intensificato i contatti con il Siviglia per trovare una possibile sistemazione a Jesus Suso. Lo spagnolo sembra fuori dal progetto tattico di Pioli e una sua partenza a gennaio sembra scontata, anche per la precisa richiesta fatta dal giocatore. Se questa operazione di mercato si concretizzerà allora il Diavolo porterà a Milanello un nuovo giocatore: uno esco, uno entra. Iniziano, però, a circolare anche i primi i nomi per il dopo Suso in rossonero. Si tratta di Januzaj della Real Sociedad. Attualmente si tratta soltanto di una voce, la priorità della dirigenza del Milan, attualmente, è quello di trovare una sistemazione al suo numero otto.