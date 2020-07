Notizie Milan – La cura Pioli: rossoneri miglior attacco della ripresa

MILANO – Il Milan di Stefano Pioli è la grande sorpresa di questa ripresa della Serie A. I rossoneri infatti sono la squadra che ha segnato più goal da quando sono riprese le ostilità. Con le cinque reti rifilate al Bologna di Mihajlovic, ieri sera, è stata superata anche l’Atalanta, altra macchina da goal del campionato. Sono 25 le marcature che regalano questo primato al diavolo, un primato che mette in luce, ancora di più, l’esaltante momento di forma del Milan in questo periodo. Un momento che permette ai rossoneri di giocarsi fino in fondo un posto per la prossima Europa League, obiettivo stagionale del Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live