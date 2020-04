Notizie Milan – La chiave per riscattare Rebic è il suo agente

MILANO – Il possibile riscatto di Ante Rebic, da parte del Milan, è uno degli argomenti più caldi nell’ambiente rossonero. Il calciatore ha conquistato tutti grazie ai suoi goal e alle prestazioni fornite nella seconda parte di stagione. L’acquisto a titolo definitivo, però non è una cosa certa. Di sicuro il giocatore resterà un altro anno a Milanello, dato che è arrivato in Italia, dall’Eintracht Francoforte, con la formula del prestito biennale. Il Diavolo però starebbe studiando la strategie migliore per “regalarsi” il croato. La chiave dovrebbe essere l’agente del giocatore: Fali Ramadani. Uomo su cui il Milan punta per far abbassare le pretese del club tedesco, i rossoneri infatti non andranno oltre i 25 milioni di euro, nel caso decidessero di fare un’offerta ufficiale.

