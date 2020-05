Notizie Milan – La chiave per arrivare a Jovic è Ramadani

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan è sempre vigile sull’obiettivo Luka Jovic. L’attaccante serbo del Real Madrid, infatti, sembrerebbe essere uno degli obiettivi principali della prossima sessione di mercato. I rossoneri, per arrivare al calciatore, potrebbero decidere di affidarsi a Fali Ramadani, agente sportivo, in ottimi rapporti con il club meneghino.

Il Milan avrebbe intenzione di ripercorrere le strada intrapresa per arrivare a Ante Rebic: prestito biennale con diritto di riscatto, in modo da riuscire ad ammortizzare le richieste degli spagnoli, che si aggirano intorno ai 60 milioni di euro. Un’altra possibilità è rappresentata dalla possibilità di chiedere un forte sconto per Jovic e concordare, dopo un anno di prestito, la cifra per il riscatto del cartellino. Il Milan è alla ricerca della formula fantasia per arrivare all’attaccante.

