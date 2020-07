Notizie Milan – La cessione di Reina per abbassare il monte ingaggi

MILANO – Conclusa la sua avventura in Premier League, Pepe Reina ai media britannici ha confidato che nel suo futuro c’è il ritorno al Milan. La squadra rossonera però avrebbe deciso di provare a vendere l’estremo difensore spagnolo, con l’intento di abbassare il monte ingaggi.

L’ex Liverpool e Napoli, che dalla sessione di mercato invernale ha vestito la maglia dell’Aston Villa, ha firmato un contratto con il Milan da 3 milioni di euro all’anno. Un ingaggio evidentemente non più sostenibile per le casse rossonere, soprattutto viste le intenzioni del diavolo di trovare un nuovo accordo con Gigio Donnarumma.

