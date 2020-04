Notizie Milan – Kurzawa, ormai promesso sposo dell’Arsenal

MILANO – Nell’ultima sessione invernale di mercato erano arrivate delle indiscrezioni su Layvin Kurzawa e il Milan. Il club rossonero sembrava interessato al terzino francese, dato che il suo accordo con i parigini è prossimo alla scadenza (giugno 2020). Sulle sue tracce però non c’era soltanto il Diavolo, anche l’Inter, l’Arsenal e la Juventus seguivano da vicino il calciatore, ingolosite dalla possibilità di piazzare il colpo a parametro zero. Come riporta il portale spagnolo todofichajes.com, però, sarebbe stato il club inglese a spuntarla. Sempre secondo la stessa fonte i Gunners e Kurzawa avrebbero ormai trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale e con ogni probabilità l’esterno, dalla prossima stagione, giocherà in Premier League.

