Notizie Milan – Kurzawa, nuovi passi in avanti dell’Arsenal

MILANO – Il futuro di Layvin Kurzawa, terzino mancino in forza al Paris Saint Germain, sembra essere in Premier League. Il calciatore stesso si è già espresso in merito, dato che ha fatto sapere di voler continuare la sua carriera in Inghilterra. Secondo quanto riporta France Football, l’Arsenal sarebbe pronto ad offrire un contratto da 5 milioni di euro al giocatore. Il terzino ha il contratto in scadenza, quest’estate, con il club francese ed è finito al centro delle indiscrezioni di mercato, dato che la sua intenzione è quella di non rinnovare con la squadra campione della Ligue 1. Il Milan, ma anche l’Inter, ci aveva pensato. I rossoneri erano alla ricerca del sostituto di Ricardo Rodriguez, ma il brusco stop legato all’operazione che avrebbe portato l’elvetico in Turchia, ha raffreddato la pista Kurzawa. Ad oggi però la grande favorita sembra sia l’Arsenal.