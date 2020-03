Notizie Milan – Krunic e Duarte “sulla via del ritorno”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan nel corso di questa stagione ha dovuto fare i conti anche gli infortuni di Krunic e Duarte. I due calciatori hanno dovuto saltare una buona fetta di campionato, soprattutto il difensore brasiliano. Adesso, però, complice anche l’emergenza Coronavirus Pioli potrebbe ritrovarli quando e se i rossoneri torneranno in campo. Il centrocampista ex Torino, rispetto al suo collega, sembra prossimo al recupero, come riporta la Gazzetta dello Sport. Duarte è fermo ai box da novembre a causa della frattura del calcagno, mentre Krunic è alle prese con una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro. Queste due situazioni hanno complicato i piani del Milan, soprattutto in difesa, dato che nell’ultima finestra di mercato è stato portato a Milanello Kjaer per far fronte alla mancanza di un ricambio nel pacchetto arretrato. A centrocampo invece Pioli, nell’ultimo periodo, ha potuto contare solo su due centrocampisti di ruolo: Bennacer e Kessie.

