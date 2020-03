Notizie Milan – Kjaer verrà riscattato: le cifre

MILANO – Simon Kjaer resterà al Milan. Il centrale danese ha convinto i vertici societari, nonostante il progetto si basi prevalentemente su giocatori under 25, a riscattarlo al termine della stagione. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Siviglia, ma per comprarlo a titolo definitivo il Milan dovrà sborsare 2,5 milioni di euro: cifra piuttosto abbordabile, che verrà versata nelle casse del club andaluso.

