Notizie Milan – Kjaer, ha già deciso il suo futuro in rossonero

MILANO – Simon Kjaer ha deciso cosa vuole per il suo futuro. Il calciatore danese è arrivato al Milan, in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, durante l’ultima sessione di mercato invernale ed è riuscito ad imporsi togliendo il posto da titolare a Musacchio. Il difensore, nonostante le poche partite disputate fin qui in rossonero, avrebbe già deciso di voler restare nel club meneghino. L’ex Palermo è rimasto colpito dall’ambiente, la squadra, i suoi tifosi e la dirigenza. Quest’estate il Diavolo dovrà decidere se esercitare la clausola in suo favore ed acquistare definitivamente il cartellino del giocatore, per 5 milioni di euro. Quello che è certo oggi è che Kjaer vuole rimanere al Milan e farà di tutto per essere confermato.

