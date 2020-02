Notizie Milan – Kjaer ha conquistato i rossoneri, si pensa al riscatto

MILANO – E’ arrivato nell’ultima sessione invernale di mercato, in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. Adesso Simon Kjaer sembra sia riuscito a conquistare tutti a Milanello, Pioli lo preferisce a Musacchio e la dirigenza potrebbe aver già in mente l’idea di comprare il cartellino del difensore, dalla squadra spagnola. Il possibile acquisto costerebbe circa 2 milioni e mezzo di euro al club meneghino, un’operazione dai costi più che abbordabili, un fattore in più che spinge il danese a restare in rossonero. Se il difensore continuerà a fornire prestazioni di livello allora non ci saranno più dubbi legati al suo futuro. Resterà definitivamente al Milan.

