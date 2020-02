Notizie Milan – Kjaer è già diventato insostituibile: a fine stagione sarà riscattato

MILANO – E’ arrivato nel mercato di gennaio, si è preso il posto da titolare accanto a Romagnoli e non lo ha più lasciato: Simon Kjaer è subito diventato un punto fermo del Milan targato Pioli. Il difensore danese è stato sempre presente dal suo arrivo all’ombra del Duomo, tranne nella partita casalinga contro il Verona, in cui ha dovuto dare forfait a causa dell’influenza. L’ex atalantino ha saputo sfilare la maglia da titolare a Mateo Musacchio, ed ora è lui a fare coppia fissa con il capitano rossonero al centro della difesa. Anche contro il Torino, dopodomani, scenderà in campo dal primo minuto. Stando a ciò che riferisce calciomercato.com, il Milan sembra già disposto a confermarlo in rosa in vista della prossima stagione. Il riscatto da versare al Siviglia si aggira attorno ai cinque milioni: cifra che in estate, con ogni probabilità, il Milan accetterà di pagare.

