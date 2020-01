Notizie Milan – Kjaer ancora titolare. E’ la quarta di fila per il danese

MILANO – Simon kjaer partirà ancora una volta titolare, al centro della difesa del Milan. Complice anche l’assenza di Musacchio, fuori per infortunio. Il danese però, per il momento, non ha fatto rimpiangere l’argentino e insieme a Romagnoli sta formando una solida coppia centrale per il reparto arretrato del Diavolo. L’ex Atalanta, contro il Torino, disputerà la sua quarta di fila da titolare, dopo quelle con la SPAL, in Coppa Italia e con Udinese e Brescia, in campionato. Adesso bisognerà capre cosa farà Stefano Pioli quando tornerà disponibile l’ex Villarreal. Kjaer, grazie alle buone prestazioni, si sta candidando seriamente a prendere un posto da titolare in difesa, anche con il Milan a piano organico.