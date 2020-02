Notizie Milan – Kessie, un solo goal in questa stagione contro il Genoa

ULTIME NOTIZIE MILAN-GENOA

MILANO – Domenica alle 12:30 andrà in scena a San Siro Milan-Genoa, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Una della particolari statistiche, legate alla partita tra le due squadre, riguarda Franck Kessie. L’ivoriano fino a questo punto della stagione a messo a segno una sola rete, proprio contro i rossoblù, nella gara d’andata a Marassi. Marcatura fondamentale ai fini del risultata, dato che la squadra, allora allenata da Marco Giampaolo, riuscì ad imporsi per 1-2. Il centrocampisti proverà a ripetersi domenica prossima, lo spera anche Stefano Pioli, dato dal centrocampo rossonero sono arrivati soltanto 6 goal. Troppo poco per una squadra che ha ambizioni europee.

