Notizie Milan – Kessié può essere la carta per arrivare a Milik: le ultime

MILANO – Pochi giorni fa il direttore sportivo del Napoli, Federico Giuntoli, ha dichiarato di non volersi privare di Arkadiusz Milik e di aver intenzione di rinnovargli il contratto. Tuttavia, il centravanti polacco non è più disposto ad accettare il ruolo di gregario e si sta guardando intorno per una nuova eventuale sistemazione. Su di lui c’è il grande interesse del Milan, che dovrebbe però soddisfare le richieste economiche del Napoli per portare Milik all’ombra del Duomo. Il club campano valuta l’attaccante sui 35 milioni di euro e non sembra disposto, almeno per il momento, a scendere da tale cifra. Il Diavolo dal canto suo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha in mente una contropartita tecnica per tentare De Laurentiis: Franck Kessié. Quest’ultimo, che piace moltissimo a Rino Gattuso, verrebbe inserito nell’affare proprio per ridurre le richieste del patron azzurro.

