Notizie Milan – Kessie: “Futuro? La Champions League con i rossoneri”

MILANO – Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, dopo l’ottima prova fornita con il Parma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’ivoriano, all’emittente satellitare, ha parlato del momento attuale dei rossoneri e del suo futuro:

«Durante il lockdown io e i miei compagni abbiamo sempre lavorato, facendo tutto quello che era sul programma. Si vedono i risultati adesso, questo perché abbiamo seguito bene quello che ci era stato proposto. Le vittorie con le grandi squadre? Ci siamo riusciti perché il Milan è una grande squadra. Dobbiamo mantenere questo stato di forma fino alla fine del campionato, è ancora tutto possibile, noi dobbiamo lottare e fare punti. Ibrahimovic? E’ un grande, Aiuta sempre la squadra, io poi mi trovo bene con tutti nello spogliatoio. Se ero in partenza l’anno scorso? Lo scrivevano i giornalisti, sia io che il Milan eravamo di tutt’altro avviso. Nessuno mi ha detto che dovevo andare via, la mia intenzione è restate in rossonero e rispettare il mio contratto. Futuro? Portare il Milan più in alto possibile e arrivare in Champions League». Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa rossonera. Poco fa l’annuncio improvviso: “Trattativa caldissima, accordo raggiunto!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live