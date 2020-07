Notizie Milan – Kessie, eletto ancora una volta migliore in campo

MILANO – Franck Kessie lancia la rimonta del Milan, sul Parma, con un magnifico goal da fuori area. Oltre alla marcatura l’ivoriano ha fornito, ancora una volta, una grandissima prova. I tifosi rossoneri hanno eletto il calciatore come MVP della gara di San Siro.

Tratto dal sito acmilan.com:

Dominatore, in campo e anche nella votazione del premio di MVP. Ancora una volta, dopo Lazio e Juventus, Franck Kessie è stato scelto come il migliore anche di Milan-Parma. Per distacco, con un marea di preferenze rispetto agli altri compagni in finale, l’ivoriano ha vinto con il 63% davanti a Çalhanoğlu (25%), Romagnoli (7%) e Bonavnetura (4%). Una prestazione formidabile, sontuosa, di strapotere fisico ma anche tecnico. Come in occasione del gol, meraviglioso, del pareggio, che ha dato il via alla rimonta dei rossoneri: un tiro imparabile, da vedere e rivedere.

Ma Kessie, nella serata di San Siro, è andato oltre alla rete, la terza consecutiva in campionato. Nei 94 minuti giocati, ha realizzato il 100% dei dribbling positivi ed è stato il milanista che ha collezionato più passaggi positivi (71); da registrare anche otto palloni recuperati e quattro lanci positivi. Ottimi i numeri per un giocatore, un uomo in più, ormai diventato determinante per gli equilibri della squadra. Sempre titolare, sempre decisivo. I complimenti, come la tua energia, non finiscono mai Franck!

