Notizie Milan – Kamara: tra plusvalenza e voglia di Champions League

MILANO – Il Milan segue molti giocatori per il reparto arretrato. Tra questi c’è anche Boubacar Kamara, difensore centrale dell’Olympique Marsiglia. Nonostante le tante voci di mercato e l’interesse del Paris Saint Germain, oltre a quello rossonero, il calciatore avrebbe deciso di voler restare al Vélodrome, anche il prossimo anno. Secondo l’Equipe, questa scelta nasce dalla voglia di poter disputare la Champions League (l’OM essendosi piazzato al secondo posto in Ligue 1 disputerà la massima competizione europea per club) con quella che la sua squadra del cuore.

Nonostante questo però il club transalpino potrebbe decidere di voler effettuare una ricca plusvalenza. Boubacar Kamara partirà, solo a fronte di un’offerta da almeno 40 milioni di euro.

