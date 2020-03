Notizie Milan – Kakà: “Forza Milan e forza Paolo Maldini”

MILANO – Kakà ha parlato del Milan e della situazione legata alla pandemia scatenata dal Coronavirus. L’ex pallone d’oro rossonero è intervenuto nella diretta Instagram di Laura Pausini. Ecco le sue parole.

: «Qui in Brasile siamo in ritardo rispetto all’Italia, ma dobbiamo prendere ispirazione da quello che avete fatto voi. Anche noi però non possiamo uscire di casa, da otto giorni. Spero che i nostri politici riescano a gestire quest’emergenza con saggezza, perché non se c’è salute, non c’è economia, e viceversa. Maldini l’ho sentito qualche giorno fa, mi ha detto che sta bene e le cose vanno meglio e questo vale anche per la situazione di suo figlio Daniel. Posso solo aggiungere grande capitano, sono sempre con te! Forza Milan e sempre forza Paolo».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live