Notizie Milan – Juan Jesus, vicino il passaggio alla Fiorentina

MILANO – Il trasferimento di Juan Jesus, dalla Roma alla Fiorentina, sembra essere imminente. La trattativa è ai dettagli anche se nei giorni scorsi il suo nome era entrato prepotentemente in orbita Milan. I rossoneri si erano interessati al difensore grazie alla sua duttilità tattica, visto che il brasiliano può giocare sia da centrale difensivo che da terzino sinistro. Il Diavolo sembra essere davvero indietro e ameno che non arrivino clamorosi e inaspettati colpi di scena, Juan Jesus vestirà la maglia viola. Per la società gigliata si tratterebbe del secondo colpo in questa sessione di mercato, dopo l’arrivo di Cutrone, ex Milan, dal Wolverhampton.