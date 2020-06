Notizie Milan – Jovic sì, ma ad una condizione

MILANO – Con il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione, il Milan ha bisogno di cercare un nuovo centravanti a cui affidare il peso del reparto offensivo per il prossimo campionato. In cima alla lista dei desideri c’è Luka Jovic, classe ’97 in forza al Real Madrid. La società spagnola lo ha pagato la bellezza di 60 milioni un anno fa, ma il serbo ha tutt’altro che brillato nella sua prima annata con la maglia delle Merengues. Il suo nome è finito nella lista dei cedibili e il Milan, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sta cercando di strappare un prestito con diritto di riscatto.

L’acquisto a titolo definitivo è infatti un’ipotesi molto- remota considerando che il Real, per evitare una minusvalenza, chiede più o meno la stessa cifra che ha sborsato la scorsa estate. La pista che i rossoneri vogliono percorrere è dunque quella del prestito, ma occorre convincere anche il giocatore che, dal canto suo, spera ancora di potersi giocare le sue carte a Madrid.

