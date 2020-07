Notizie Milan – Jovic raccoglierà il testimone da Ibrahimovic?

MILANO – Le parole di Zlatan Ibrahimovic dopo Milan-Juventus hanno lasciato letteralmente l’eco… Lo svedese ha dichiarato che probabilmente con i bianconeri è stata una delle sue ultime apparizioni in rossonero. Una notizia che era nell’aria viste le indiscrezioni del possibile divorzio con il Milan, che girano, con insistenza, ormai da giorni. Per il numero ventuno del diavolo, quindi, si prospetta un futuro lontano da Milano, probabilmente in Svezia.

Il Milan con ogni probabilità, quindi, andrà alla ricerca di un nuovo attaccante, e Ralf Rangnick sembra aver deciso chi è il suo preferito. Più volte abbiamo riportato dell’interesse per Luka Jovic, l’attaccante serbo del Real Madrid ha sbaragliato la concorrenza di Schick, e secondo quanto riporta Tuttosport, sarà lui ha raccogliere il testimone da Zlatan Ibrahimovic, al Milan.

I rossoneri avrebbero fatto pervenire una prima proposta per l’attaccante: prestito biennale con diritto riscatto a 35 milioni di euro. In favore del Milan gioca anche il rapporto, tutt’altro che idilliaco tra Jovic e Zidane e tra il calciatore e lo stesso Real Madrid. Attualmente il serbo è quarantena per essere entrato in contatto con un suo amico risultato positivo al Covid-19. Questa è soltanto l’ultima di una serie di disavventure che hanno caratterizzato la stagione dell’Eintracht Francoforte in Spagna.

