Notizie Milan – Jovic primo obiettivo, il prezzo potrebbe abbassarsi

MILANO – Luka Jovic sempre nel mirino. E’ lui il giocatore in cima alla lista dei desideri del Milan per il reparto offensivo. Il Real Madrid lo reputa cedibile dopo una stagione di tante ombre e ben poche luci, ma non vorrebbe mettere a bilancio una pesante minusvalenza, considerando che appena un anno fa lo pagò circa 60 milioni, cifra che attualmente nessuno è disposto a sborsare per il serbo. Ecco allora che il Milan potrebbe provare a strappare un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Stando alla Gazzetta dello Sport, la pandemia e la conseguente crisi economica comporteranno inevitabilmente un abbassamento dei prezzi dei calciatori; questo potrebbe favorire il club rossonero per giocare al ribasso col prezzo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live