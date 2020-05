Notizie Milan – Jovic, due mesi di stop per un infortunio

MILANO – Luka Jovic dovrà stare fermo per i prossimi due. La comunicazione è arrivata direttamente dal suo club, il Real Madrid, che ha fatto che l’attaccante è stato vittima di una frattura extra-articolare all’osso del calcagno del piede destro, un infortunio molto delicato. Il calciatore negli ultimi tempi era balzato agli onori della cronaca per la sua fuga rocambolesca in Serbia, violando di fatto la quarantena e per le indiscrezioni di mercato. Il suo futuro sembra non essere in Spagna, molti club infatti avrebbero l’intenzione di provare a prenderlo in estate, Milan compreso. L’ex Eintracht Francoforte pare essere il preferito di Ralf Rangnick per il reparto offensivo. Nel caso in cui l’allenatore tedesco decidesse di accettare la corte rossonera.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live