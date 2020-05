Notizie Milan – Jovic, anche un club di Premier tenta il colpo

MILANO – Secondo quanto riporta il media iberico Mundo Deportivo, su Luka Jovic non c’è soltanto l’interesse del Milan. I rossoneri, infatti, dovranno fare i conti con la concorrenza del Newcastle. Il club inglese sembra intenzionato a portare l’attaccante serbo in Premier League in vista della prossima stagione. Il nome dell’ex Eintracht Francoforte è entrato nell’orbita della squadra d’oltremanica, insieme ad altri obiettivi, nell’ottica della rivoluzione, che la nuova proprietà vuole attuare, che servirà per arrivare alla realizzazione di progetti ambiziosi. Il Milan comunque resta vigile sull’obiettivo, dato che Luka Jovic sembra essere il preferito di Ralf Rangnick per l’attacco rossonero.

