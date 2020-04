Notizie Milan – Jonathan David, non ci sono solo i rossoneri

MILANO – Il Milan continua a monitorare il mercato, in vista della prossima stagione. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è uno degli argomenti principali, in questo senso, per i rossoneri. Se lo svedese, infatti, decidesse di non rinnovare con il club meneghino, allora il Diavolo sarebbe costretto a cercare una nuova punta. Gazidis e Moncada non vogliono farsi trovare impreparati a questa possibile eventualità e sulla lista dei possibili acquisti figurano diversi attaccanti. Tra questi c’è sicuramente anche Jonathan David, centravanti millenials, esploso questa stagione tra le fila del Gent. Il Milan però dovrà fare i conti con la concorrenza, che arriva dall’Italia, infatti anche altri due club di Serie A stanno seguendo il calciatore. Si tratta dell’Inter e del Napoli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live