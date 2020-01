Notizie Milan – Joao Pedro: “Vogliamo invertire la rotta contro i rossoneri”

MILANO – Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato hai microfoni della Gazzetta dello Sport, del match che attende la sua squadra contro il Milan. La partita, tra rossoneri e rossoblù, andrà in scena domani alle ore 15:00 presso la Sardegna Arena. Ecco cosa ha detto il brasiliano: «Ci attende una partita difficile domani, vogliamo invertire la rotta contro di loro, dopo la sconfitta con la Juventus. Il Milan non è in un buon momento ma solo la presenze di Ibrahimovic in campo ha caricato tutto l’ambiente. Basta anche solo la sua presenza, mi stimola molto affrontarlo, ma come ho già detto vogliamo chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata».