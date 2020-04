Notizie Milan – Jankulovski: “Non è chiaro cosa vogliono fare”

MILANO – Marek Jankulovski, ex calciatore del Milan, è intervenuto nella diretta Instagram del canale Malinconiarossonera e ha parlato del club meneghino. Ecco le sue parole.

: «L’immagine da fuori del Milan è davvero particolare, non si capisce che cosa vogliano fare. Personalmente mi è dispiaciuto vedere l’addio di Boban, aveva lasciato un posto importante dentro la FIFA per aiutare i rossoneri. Qualcosa evidentemente non è andata bene, anche la posizione di Maldini non è chiara, c’è molta incertezza».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live