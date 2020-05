Notizie Milan – J. Cesar: “Ibra è un fuoriclasse e un amico”

MILANO – Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport raccontando un simpatico aneddoto su Zlatan Ibrahimovic e un derby giocato contro il Milan. Ecco le sue parole.

: «Ibra è un amico e un fuoriclasse. In tanti mi hanno chiesto della volta che gli feci la linguaccia nel derby, ho semplicemente cercato di fargli perdere la concentrazione. Doveva calciare un rigore e allora sono andato verso di lui, lo conoscevo bene perché avevamo giocato insieme, sottovoce gli dissi che sapevo come avrebbe calciato il pallone. Forte e centrale. Poi sono tornato verso la porta e gli ho fatto la linguaccia, perché avevo capito la sua strategia. Una volta trasformato il penalty mi disse di andare in porta e raccogliere il pallone».

