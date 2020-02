Notizie Milan – Ipotesi Sirigu se non rinnova Donnarumma

MILANO – Gigio Donnarumma è il re dei clean sheet: nessuno in Italia ha tenuto la porta inviolata quanto lui. Il giovane portiere sta vivendo forse la sua miglior stagione in rossonero, consacrandosi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, nonostante abbia appena vent’anni. Il Milan, dal canto suo, dovrà provare a trattenerlo, convincendolo a rinnovare l’attuale contratto in scadenza nel 2021. Tuttavia trovare un accordo col suo agente, Mino Raiola, non sarà affatto semplice.

IL POSSIBILE SOSTITUTO – Le sirene di mercato sono fortissime e le esigenze economiche del Milan, legate al fair play finanziario, rendono la trattativa ancor più complicata. Secondo ciò che riporta Il Giornale, qualora le strade di Donnarumma e del Milan si separassero, la società meneghina potrebbe puntare su Salvatore Sirigu, estremo difensore del Torino.



