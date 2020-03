Notizie Milan – Ipotesi Rangnick più Pioli per la prossima stagione

MILANO – Ralf Rangnick sì, ma non come allenatore. Il tedesco arriverebbe a Milanello per prendere il suolo di direttore sportivo. Questa è la clamorosa indiscrezione riportata oggi dal quotidiano Tuttosport, e che vorrebbe la conferma in panchina di Stefano Pioli. L’attuale tecnico del Milan sarebbe però coadiuvato dall’arrivo Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. Sembra che questa idea sia nata dai tentennamenti del teutonico verso la possibilità di diventare la guida tecnica del club meneghino, mentre magari la prospettiva di diventare il dirigente, e di conseguenza avere il timone dell’area sportiva, potrebbe fare breccia nelle resistenze di Ralf Rangnick.

