Notizie Milan – Ipotesi clamorosa: Pioli si dimette? Le ultime

MILANO – Sono ore incandescenti in casa rossonera. Boban è ormai al passo d’addio e insieme a lui, con molta probabilità, faranno le valigie anche Maldini e Massara. Siamo giunti ad una nuova rivoluzione nel club meneghino, che coinvolgerà anche la guida tecnica. Stefano Pioli, infatti, verrà rimpiazzato a fine stagione da Ralf Rangnick. Tuttavia, stando a ciò che riferisce Tuttosport, l’allenatore emiliano potrebbe prendere una decisione clamorosa: dimettersi dopo la partita in programma domani sera contro la Juventus. Pioli ha infatti capito che non sarà confermato e, questa mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte di Elliott e Gazidis, potrebbe indurlo a fare questa scelta, costringendo il Milan ad affidare subito la propria panchina ad un nuovo tecnico.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...