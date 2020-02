Notizie Milan – Inzaghi: “Per me sarà un derby strano”

MILANO – Filippo Inzaghi, ex attaccante e bandiera del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby di Milano. Alla stracittadina mancano soltanto 2 giorni, ecco cosa ha detto l’ex numero nove rossonero e oggi allenatore del Benevento.

: «Sarà davvero un derby strano per me. Per la prima volta non potrò guardarlo, perché giocheremo in contemporanea (Cosenza-Benevento domenica 9, ore 21:00). In passato a me questa partita ha regalato davvero tanto, oggi ci sono Lukaku e Ibrahimovic, che sono i due giocatori più rappresentativi delle due squadre, oltre che i due attaccanti titolari. Però ci sono anche altri giocatori molto importanti. Sapevo che Ibra avrebbe dato il suo contributo, non avevo dubbi a riguardo. Lo conosco, so come lavora e quanto lui ci tenga ad essere un calciatore determinante, ha portato la sua mentalità e i suoi compagni ne hanno beneficiato, si è preso delle responsabilità, liberando i più giovani da questo peso». Inzaghi ha poi continuato parlando degli allenatori delle due squadre e suoi colleghi: «Conte sta facendo un buon lavoro, qualcosa d’importante, ma nemmeno in questo caso avevo dei dubbi, conosco il suo modo di lavorare. Anche Pioli sta lavorando bene, gli auguro di fare sempre meglio».