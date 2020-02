Notizie Milan – Inzaghi: “Non si può restare fuori dall’ Europa”

MILANO – Filippo Inzaghi è tornato a parlare del suo Milan e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport. L’emittente televisiva ha intervistato l’attuale allenatore del Benevento, in occasione del derby di Milano che dista soltanto due giorni. Ecco cosa ha detto.

: «Non posso pensare a un Milan fuori dall’Europa. Credo che con il ritorno di Ibrahimovic però i rossoneri possano tornarci. Sono anche convinto che servirà tempo per rivedere i fasti di una tempo, servirà pazienza. I tifosi sono stati abituati bene, hanno visto trionfi importantissimi, però il pubblico rossonero, nonostante gli ultimi anni, è sempre rimasto accanto alla squadra. Questa è una componente importante per rivedere il Milan in alto».