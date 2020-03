Notizie Milan – Inzaghi: “La vittoria della Champions il sogno di una vita”

MILANO – Filippo Inzaghi, ex attaccante e allenatore del Milan, oggi tecnico del Benevento è intervenuto nella diretta Instagram della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto.

La polemica con Albertini.

: «Le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate e mi dispiace. Però vorrei ricordare che dopo la partita con il Pescara, ero stato tra i primi a dire di fermarsi. Quello che ha detto è stato scadente, sopratutto nei miei confronti. Mi ha dato dell’ignorante via social, anche se mi considera suo amico».

Il suo ricordo dei tifosi del Milan.

: «I tifosi ogni volta che entravo in campo mi davano la carica di un leone, magari la sera prima delle partite mi agitavo, ma quell’atmosfera era fantastica. Il viale di San Siro era pieno di tifosi in fila per 3-4 km. Uno dei ricordi più belli è legato alla vittoria della Champions League, era un momento che sognavo da anni e volevo condividerlo con i tifosi, aspettavo con ansia di girare per le vie di Milano, con il pullman scoperto».

