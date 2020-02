Notizie Milan – Inzaghi: “La nove non deve essere un tabù”

MILANO – Filippo Inzaghi oggi allena il Benevento in Serie B, ma in passato ha indossato la gloriosa maglia del Milan. Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo la sua maglia, la numero nove rossonero, è come se fosse stata avvolta da un sortilegio malefico. Fino ad oggi, dopo di lui, tutti gli attaccanti che hanno scelto quel numero, al Milan, non hanno brillato. Ecco cosa ha detto “sulla maledizione del nove”.

: «Bisogna sfatare questo tabù. Quella maglia giustamente non è stata ritirata, basta pensare a tutti i grandi campioni che l’hanno indossata prima di me. Qualcuno la dovrà prendere ed io sinceramente spero sia Ibra a caricarsi sulle spalle questa responsabilità, spero che lo svedese resti in rossonero anche la prossima stagione. Purtroppo abbiamo giocato insieme solo una volta, contro il real in coppa e questo è un vero peccato. quella sera segnai due goal e pareggiammo. avevo 38 anni e poi mi ruppi il ginocchio. Ibra è tornato a 38 anni, ma è ancora un vero trascinatore».