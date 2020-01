Notizie Milan – Interessa un talento classe ‘2001 dell’Arsenal

MILANO – La dirigenza rossonera continua ad essere molto attiva in questa sessione di mercato. Il Milan avrebbe individuato un nuovo obiettivo, in piena linea con quelli che sono i parametri dettati dalla proprietà: calciatori giovani e dal futuro luminoso. Il Diavolo, quindi, sempre propenso a tornare alla linea verde. Florian Balogun, attaccante classe ‘2001 dell’Arsenal dovrebbe essere finito sui taccuini degli osservatori del club meneghino. Un profilo che potrebbe andare a rinforzare la Primavera di mister Giunti, almeno fino a quando il suo inserimento in Italia non sarà completato. La dirigenza continua a riflettere sul da farsi, consapevole, però, che ci sono degli obiettivi che sono delle vere e proprie priorità rispetto ad altri.