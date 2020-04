Notizie Milan – Insua: “Ibra grande calciatore, ma non un buon compagno”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Emiliano Insua ha parlato di Zlatan Ibrahimovic a Club947. I due calciatori hanno condiviso lo stesso spogliatoio, ai tempi dell’avventura negli Stati Uniti dello svedese, e la maglia dei Los Angeles Galaxy. Ecco che cosa ha detto.

: «Non lo conosco poi molto come persona, ma mi hanno parlato della sua strana personalità. Quando sono arrivato mi hanno raccontato cose private e ovviamente è meglio che io le tenga per me. Posso dire però che non era un buon compagno di squadra, ed è andato via per questo motivo. Certo è un grandissimo calciatore, ma non altrettanto come compagno di squadra».

