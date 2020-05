Notizie Milan – Indizio social sul futuro di Bonaventura

MILANO – Il futuro di Jack Bonaventura non sarà più la Milan. Il centrocampista e il club meneghino, dopo 6 anni, si divideranno. Il calciatore vedrà scadere il suo contratto in estate e la dirigenza rossonera ha deciso di non proporre il rinnovo, dando il via a un nuovo ribaltone. La situazione dell’ex Atalanta ha ingolosito molti club di Serie A, che vorrebbero prendere il giocatore a parametro cero. Tra queste ci sono la Lazio, il Torino, la Fiorentina, il Napoli e la Roma. La squadra granata sembrava essere quella più in vantaggio, rispetto alla concorrenza, ma un “indizio social” potrebbe rivelare le intenzioni del numero cinque del Diavolo. Bonaventura infatti, sul suo profilo Instagram, ha smesso di seguire il Milan e l’unica squadra che appare tra i profili che segue è proprio l’Atalanta, la sua ex squadra.

