Notizie Milan – Indizio di mercato o solo foto per i social?

MILANO – Funes Mori, di professione difensore del Villarraeal. Il calciatore sui suoi profili social ha pubblicato una nuova foto insieme a Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Ibiza a fare da sfondo a quella che dovrebbe essere un semplice post su Instagram. Peccato che la location rimandi alla chiusura della trattativa per Theo Hernandez, anche allora nella località spagnola. E’ lecito adesso chiedersi se questa immagine sia un indizio di mercato, o meno. I rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di un difensore per la prossima stagione e Funes Mori, potrebbe rientrare nel novero di nomi accostati al Diavolo. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sta circolando anche un’altra grandissima novità di mercato in casa rossonera. Ecco il piano che può sbloccare tutto: arriva la svolta! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA