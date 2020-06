Notizie Milan, individuato il vice-Theo: i dettagli

MILANO – Il Milan prova a pescare di nuovo in casa Flamengo. Dopo l’acquisto, a dire il vero poco fortunato, di Lucas Paquetà, il club rossonero ha messo nel mirino un altro giocatore della squadra brasiliana. Si tratta di Caio Roque, diciottenne terzino sinistro. Ivan Gazidis lo avrebbe individuato come il vice ideale di Theo Hernandez, ruolo attualmente ricoperto da Diego Laxalt. Tuttavia, occorre trattare il prezzo, poiché nel contratto del ragazzo è presente una clausola rescissoria da 70 milioni che il Milan non ha alcuna intenzione di pagare. Bisogna dunque trovare un accordo economico col Flamengo che, comunque, valuta molto Caio Roque e di certo non lo svenderà.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live